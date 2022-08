MacBook-Audioprobleme unter macOS Ventura weiter vorhanden

Wir hatten zuletzt über ein zunehmendes Auftreten des Fehlers bei den im vergangenen Jahr veröffentlichten MacBook-Pro-Modellen berichtet. Doch laufen immer wieder auch Meldungen von Nutzern ein, die dergleichen bei älteren Geräten erleben. Bekannt ist ein zumindest ähnliches Verhalten auch schon bei älteren Generationen von Apples Mobilrechnern. Bereits 2018 hatte Apple hier versucht, die Probleme per Softwareupdate in den Griff zu bekommen.

Der Fehler äußert sich in der Regel durch während der Audio-Wiedergabe über die eingebauten Lautsprecher verschiedener Modelle des MacBook und MacBook Pro auftretende Knack- und Knistergeräusche wie im Video oben demonstriert. Es ist dabei zumindest nicht auszuschließen, dass die aktuelle CPU- und Speicherlast der Geräte mit der Häufigkeit des Auftretens zusammenhängt. So berichten betroffene Nutzer, dass sie ihren Mac über Monate hinweg ohne jede Probleme genutzt haben und sich dann plötzlich gehäuft mit den Störgeräuschen konfrontiert sahen.

Apple bekommt die Audioprobleme bei seinen mobilen Computern nicht in den Griff. Zuletzt hatte der Hersteller im Juni nicht nur bestätigt, dass das Problem mit den Tonstörungen durch Knacken und Knistern bekannt sei, sondern auch ein korrigierendes Update in Aussicht gestellt. Betroffene Nutzer warten darauf allerdings weiterhin. Besonders frustrierend ist in diesem Zusammenhang, dass die Störgeräusche auch bei Verwendung der neuesten Beta-Version von macOS 13 Ventura weiter besteht.

