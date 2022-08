Retoure Unverpackt: Amazon-Rücksendungen werden einfacher

Die mit zwei Drive-In-Spuren und einer lichtdurchfluteten Lobby ausgestattete Burger-King-Vorzeigefiliale in der Berliner Straße in Gütersloh ist Vorreiter bei der Kooperation der beiden Unternehmen. Mit Stadthagen und Hameln sollen noch in diesem Jahr zwei weitere Burger-King-Standorte um Paketstationen erweitert werden, langfristig soll die Zusammenarbeit dann weiter ausgebaut werden.

Die neue Verfahrensweise soll wohl gleichermaßen die Kundenzufriedenheit steigern, wie auch für mehr Wirtschaftlichkeit sorgen. So werden die Retouren künftig in den Filialen gesammelt und nach spätestens sieben Tagen gemeinsam weitergeleitet. Hierfür sollen die DHL-Filialen mit entsprechenden Retoureboxen ausgestattet werden.

