MacBook Air Pro: Apple soll Premium-Modell vorbereiten

Erst im November 2020 in einer neuen Auflage mit Apples M1-Prozessoren erschienen, gehört das MacBook Air eigentlich zu den Rechnern in Apples Portfolio, deren baldige Überarbeitung bislang als eher unwahrscheinlich galt.

Kommt wieder zurück: Apples MagSafe

Ein heute veröffentlichter Bericht des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg hält jedoch dagegen. Es sei nicht nur davon auszugehen, dass Apple bereits im zweiten Halbjahr 2021 (spätestens Anfang 2022) ein neues MacBook Air präsentieren werde, die nächste Ausführung des beliebten Laptops werde sich auch massiv von der aktuell angebotenen Produkt-Generation unterscheiden.

MagSafe und Kartenleser kommen zurück

So soll das neue MacBook Air wieder mit vielen der in den vergangenen fünf Jahren über Bord geworfenen Technologien ausgestattet werden. Um die Stromversorgung soll sich eine neue Generation der MagSafe-Ladetechnologie kümmern. Das Display soll mit einem kleineren Rand versehen werden, was den ganzen Rechner verkleinern und leichter machen wird.

Bestückt mit der zweiten Generation der Apple-eigenen M-Chips wird das nächste MacBook Air zudem wieder einen Kartenleser integrieren, der SD-Speicherkarten lesen und beschreiben kann. Zwei USB-4-Ports sollen sich um die Verbindung von Peripheriegeräten kümmern.

Reguläres Modell wird weiter verkauft

Laut Bloomberg soll es sich bei dem neuen Modell um eine Premium-Version des MacBook Air handeln, dieses wird allerdings nicht ersetzt, sondern als einfache Ausführung nach wie vor im Repertoire Cupertinos gehalten.

Apple wird damit auch beim MacBook Air mehrere Design-Entscheidungen der vergangenen Jahre zurücknehmen. Zuvor war bekannt geworden, dass auch das MacBook Pro wieder auf MagSafe-Netzteilen ausgestattet werden soll und Apple vorhat, sich vollständig von der umstrittenen Touch Bar zu verabschieden. ifun.de berichtete: