MacBook Air, iMac, MacBook Pro: Neue Macs im Oktober

Damit lässt sich festhalten: Auch in diesem Jahr wird der Oktober wohl neue Macs bereithalten und könnte zudem auch das iPad Air mit leichten Verbesserungen in dessen technischen Spezifikationen ausstatten.

Der iMac soll dabei weiterhin auf das im Frühjahr 2021 etablierte 24-Zoll-Display setzen und, so zumindest die aktuelle Gerüchtelage, auch fortan in den bereits verfügbaren Farbvarianten angeboten werden. Zwar waren zuletzt immer wieder auch Spekulationen um die Rückkehr eines großen iMacs laut geworden , der mit einem 30- oder gar 32-Zoll-Display die Nachfolge des 27-Zoll-iMacs mit Intel-Prozessor antreten könnte, die großen Modelle sollen jedoch am Anfang ihrer Entwicklung stehen und werden noch einige Zeit bis zur Marktreife benötigen.

Das iPhone hat seinen Platz bekanntlich im September. In gut zwei Monaten werden entsprechend die vier neuen Modelle der iPhone-15-Familie erwartet, sowie drei neue Varianten der Apple-Watch. Also eine überarbeitete Apple Watch Ultra sowie zwei unterschiedliche Größen der Apple Watch Series 9.

