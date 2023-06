Neues 15-Zoll MacBook Air: In Space Grau jetzt schon ab 1.449 Euro

Wenn ihr die Apple-Preise mit offiziellen Vertriebspartnern wie Amazon, Galaxus, Gravis & Co. vergleicht, seid ihr in der Regel auf der sicheren Seite. Vorsicht ist dagegen bei extrem günstigen Angeboten auf Plattformen wie eBay und dergleichen geboten. Die Gewinnspannen der Händler sind bei Apple-Produkten vergleichsweise gering und zu verschenken hat hier sicher niemand etwas.

100 Euro sind sechs Prozent Preisnachlass – eine Menge Geld. Und wenn man bedenkt, dass das Notebook erst seit zwei Tagen im Handel erhältlich ist darf man sich durchaus fragen, was hier noch groß für den Kauf bei Apple selbst spricht. Allerdings variieren die Preise bei den Vertriebspartnern wie wir dies auch schon von anderen Apple-Produkten her kennen stets abhängig von den gewünschten Farben.

Original-Eintrag vom 15. Juni: Das vergangene Woche neu vorgestellte MacBook Air mit 15 Zoll Bildschirmgröße lässt sich bei Apples offiziellen Vertriebspartnern teilweise jetzt schon deutlich günstiger erwerben, als beim Hersteller selbst. Während Apple selbst standesgemäß am offiziellen Preis von 1.599 Euro festhält, bietet Amazon das Notebook bereits ab 1.499 Euro an.

