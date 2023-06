Apples Produkt-Roadmap 23/24: Neue Macs, neue Uhren, neue iPads

Jetzt, wo nach der Präsentation der Apple Vision Pro die sprichwörtliche Katze aus dem Sack ist, kann sich Apple im Laufe der kommenden Monate nun auch wieder auf das Kerngeschäft konzentrieren, ohne stets Gefahr zu laufen, für eine Produktvorstellung ohne „One More Thing“ gescholten zu werden. Der Druck ist erst mal aus dem Kessel.

Entsprechend erwarten wir mit Spannung die Hardware-Neuvorstellungen, die Apple noch im laufenden Jahr abliefern wird. Als definitiv gesetzt gelten natürlich die neue iPhone-Familie im Herbst sowie neue Modelle der Apple Watch.

Viele Produkte während der kommenden 12 Monate

Nach Angaben des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg, das für einen Großteil der inzwischen bestätigten Vorabinformationen zur Apple Vision Pro verantwortlich zeichnete, sollen in diesem Jahr zwei Modelle der Apple Watch Series 9 sowie eine aktualisierte Variante der Apple Watch Ultra erscheinen. Zudem wird as iPhone 15 wieder in den bekannten vier Varianten, also in zwei Ausstattungsvarianten und je zwei Größen erscheinen.

Im Zeitraum der nächsten 12 Monate soll Apple zudem die folgenden Veröffentlichungen planen:

Ein neues MacBook Pro mit 13-Zoll-Display (M3-Chip)

Ein neues MacBook Pro mit 14-Zoll-Display (M3 Pro & M3 Max)

Ein neues MacBook Pro mit 16-Zoll-Display (M3 Pro & M3 Max)

Neue iMacs mit 24-Zoll-Display

Neue MacBook Air-Modelle

Neue iPad Pro-Modelle mit OLED-Displays

Ein neues iPad Air

30-Zoll-iMac im Anmarsch

Zudem will man bei Bloomberg erfahren haben, dass Apple neben den iMacs mit 24-Zoll-Bildschirm auch an einem großen iMac mit einer Bildschirm-Diagonale von 30 Zoll arbeiten soll. Ein Zeitplan was die mögliche Markteinführung der letztgenannten Maschine angeht, steht allerdings noch nicht fest. Die Arbeiten an dem neuen Modell sollen in den Kinderschuhe stecken.