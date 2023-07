macOS: Finbar bohrt Suche nach Menüelementen auf

Was viele Mac-Nutzer nicht wissen: Die zahlreichen Menüelemente gängiger Mac-Applikationen lassen sich auch durchsuchen – und dafür müssen nicht mal die Hände von der Tastatur genommen werden. Mit dem Tastatur-Kurzbefehl Control + F2 wechselt ihr den Fokus auf die Mac-Menüleiste. Wird jetzt einmal die Pfeiltaste nach links und einmal die Pfeiltaste nach unten angeschlagen, dann befindet ihr euch im Hilfe-Menü, das so gut wie alle Mac-Applikationen standardmäßig anbieten.

