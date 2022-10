Mac-Updates: Bear, Kaleidoscope, Audacity und Wireshark

Zu guter Letzt noch der Hinweis auf die neue Version des Netzwerk-Sniffers Wireshark . Die App ist mit einer langen Liste an Verbesserungen und Fehlerbehebungen in Version 4.0 erschienen.

Audacity wurde vor zwei Wochen In Version 3.2 veröffentlicht und bietet seither unter anderem die Möglichkeit, Effekte in Echtzeit anzuwenden. Die Funktion muss allerdings nachträglich und über einen zusätzlichen Download hinzugefügt werden .

Damit verbunden sei nochmal daran erinnert, dass sich Kaleidoscope vom Funktionsumfang her und in der Folge auch dem Preis (180 Euro) vor allem an professionelle Anwender richtet. Als kostenlose Alternative haben wir unlängst erst Meld vorgestellt.

