Hersteller listet bereits Hüllen für iPad 10 und neue iPad-Pro-Modelle

Im vergangenen Jahr fand Apples Oktober-Event übrigens am 18. Tag des Monats statt. Das ist in diesem Jahr ein Dienstag und wäre damit gut geeignet für eine ähnliche Veranstaltung in diesem Herbst.

Am interessantesten ist hier aktuell das von ESR angekündigte Zubehör für das iPad der 10. Generation . Was der Hersteller dort zeigt, sieht für uns allerdings eher wie iPad Air aus. Es ist zumindest nur schwer vorstellbar, dass Apple sein Einsteiger-iPad mit vergleichbarer Technik wie das iPad Air ausstattet und damit auch die Kosten entsprechend nach oben treibt. Der extrem günstige Preis für das einfache iPad lässt sich wohl vor allem halten, weil das Gerät weiterhin auf günstige Bauteile wie etwa den klassischen Home-Button setzt.

Eine weitere Woche ist vergangen, ohne dass wir von Apple irgendwelche Hinweise mit Blick auf die erwarteten Produktneuheiten im Bereich Mac und iPad erhalten haben. Immerhin stellt sich kaum noch die Frage, ob wir in diesem Jahr noch weitere neue Hardware von Apple sehen, sondern lediglich wann und in welcher Form die Produkte präsentiert werden.

