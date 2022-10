Apple TV+: Staffel 2 von Jon Stewart und neue Trailer

Auf Apple TV+ startet heute die zweite Staffel der Talkshow „Das Problem mit Jon Stewart“. Stewart wurde in den USA vor allem mit der Sendung „The Daily Show“ bekannt, die von 1999 bis 2015 auf dem Sender Comedy Central moderierte.

Nach einer mehrjährigen Schaffenspause konnte Apple im vergangenen Jahr mit einer Rückkehr Stewarts ins TV-Studio überraschen. Die 2021 in der ersten Staffel angelaufene Serie wurde in den USA ausgesprochen positiv aufgenommen und unter anderem für einen Emmy Award nominiert.

Über mehrere Staffeln hinweg spricht Stewart in „The Problem with Jon Stewart“ in jeder Episode mit den von einem bestimmten Problem betroffenen Menschen – und mit denjenigen, die an dessen Ursache beteiligt sind. Gemeinsam erörtern sie konkrete Schritte, die zu einer Lösung führen können.

In Deutschland hält sich der Bekanntheitsgrad von Stewart und auch seiner neuen Serie auf Apple TV+ in Grenzen. Dies dürfte weniger daran liegen, dass Stewart einen Fokus auf die USA betreffende Themen legt – ein großer Teil davon hat ohne Frage auch globale Relevanz – die Sendung wird hierzulande zudem nur mit dem amerikanischen Originalton ausgestrahlt.

Die ersten drei Folgen der zweiten Staffel der Serie stehen von heute an über Apple TV+ zum Abruf bereit. Weitere Folgen rücken dann im Wochenabstand jeweils freitags nach.

Trailer für „Causeway“ mit Jennifer Lawrence

Bereits als Vorschau auf den kommenden Monat hat Apple zudem den offiziellen Trailer für das vom 4. November an verfügbare Drama Causeway veröffentlicht. Jennifer Lawrence spielt hier eine Soldatin, die sich nach einem traumatischen Erlebnis in ihrer Heimat New Orleans zurechtfinden muss.

Deutscher Trailer für „The Greatest Beer Run Ever“

Der Film The Greatest Beer Run Ever läuft ja bereits seit vergangener Woche auf Apple TV+. Apple Deutschland liefert jetzt allerdings noch die deutsche Fassung des offiziellen Trailers hinterher.

Der Film basiert auf wahren Begebenheiten und erzählt die Geschichte von John „Chickie“ Donohue, der sich im Jahr 1967 auf den Weg nach Vietnam macht, um seinen dort im Krieg kämpfenden Freunden und Nachbarn mit einer Bierlieferung Respekt zu zollen.