Meld: Freie Mac-App vergleicht Dateien und Ordner

Meld registriert zudem wenn in der App geöffnete Dateien im Hintergrund editiert werden und bietet dann den schnellen Reload der angezeigten Dokumente und Verzeichnisse an. Die Mac-App ist knappe 40 Megabyte groß, unterstützt Versionskontrollsysteme wie Git, Bazaar, Mercurial und Subversion und stellt ihren Funktionsumfang auf dieser Übersichtsseite vor.

Die Mac-Anwendung Kaleidoscope ist ein hervorragendes Werkzeug, das sich gleichermaßen für Recherche-Zwecke, Programmierer und Texter eignet, aber auch zur Systempflege eingesetzt werden kann. So versteht sich Kaleidoscope auf den Vergleich von Verzeichnissen, Texten und Dateien und visualisiert Änderungen so, dass diese schnell gesichtet werden können.

