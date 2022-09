Audacity: Neue Version 3.2 unterstützt Echtzeit-Effekte

Die Freigabe von Version 3.0 der freien Audioschnitt-Applikation Audacity erfolgte im Mar 2021. Seitdem gab es zwar eine ganze Handvoll sogenannter Bugfix-Releases, aber eigentlich nur ein funktionales Update: Version 3.1 im Oktober 2021, das Änderungen in der Benutzeroberfläche der kostenfreien App einführte, die die Bedienung vereinfachen sollten. Kleine Griffe an markierten Bereichen und ähnliches.

Insert

You are going to send email to