Mac-Updates: BackupLoupe, XnViewMP und Nalaprop aktualisiert

Auch die nischige Mac-Applikation Nalaprop ist in der neuen Version 1.1 verfügbar. Nalaprop kann mit Texten gefüttert werden und färbt diese dann anhand des Wort-Typs (Nomen, Verb, Adverb, Präpositionm etc.) systematisch ein.

Bei BackupLoupe handelt es sich um eine Mac-Anwendung für Nutzer, die Apples Time-Machine-Funktion zum Erstellen von Sicherungen einsetzen. Die 12 Euro teure Software kann einen Blick in den Inhalt der angefertigten Time-Machine-Backups werfen und so etwa dabei helfen die größten Platzfresser aufzuspüren.

Die App wirkt nach wie vor etwas altbacken, bietet jedoch ein beachtliches Repertoire an performanten Werkzeugen an, die beim Schnellen Sichten von Schnappschüssen gut zur Hand gehen können. Bei Gefallen bitten die Macher der App um eine Spende.

