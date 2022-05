Firefox 100 bringt YouTube-HDR und Bild-in-Bild-Untertitel

Von 0 auf 100 in 18 Jahren: Der Webbrowser Firefox springt mit der aktuellen Veröffentlichung in den Bereich der dreistelligen Versionsnummern. Firefox 100 hat neben zahlreichen Fehlerbehebungen und Verbesserungen auch erwähnenswerte Neuerungen im Gepäck, so unterstützt der Browser auf dem Mac nun die Wiedergabe von HDR-Video, zudem können Bild-in-Bild-Fenster jetzt auch Untertitel und Bildunterschriften enthalten.

In den offiziellen Release-Notes zu Firefox findet sich einen Übersicht aller mit dem Update verbundenen Neuerungen, Änderungen und Korrekturen. Der hier interessanteste Punkt für Mac-Nutzer ist sicherlich die Möglichkeit zur Wiedergabe von HDR-Video im Browser-Fenster. Diesbezüglich gilt es nur zu beachten, dass die neue Darstellungsoption zum Start auf YouTube-Inhalte beschränkt ist. Ein mit HDR kompatibler Bildschirm ist selbstverständlich Grundvoraussetzung für diese Funktion. MacBook-Nutzer müssen zudem darauf achten, dass sie in den Systemeinstellungen „Batterie“ nicht die Option „Video-Streaming bei Batteriebetrieb optimieren“ aktiviert haben.

Ebenfalls speziell für die Verwendung von Firefox auf dem Mac wurde die Verarbeitung von Schriftarten optimiert. So werden diese unter macOS 11 und neuer nur noch einmal pro Fenster gerastert, was im Endeffekt dazu führt, dass diese für alle in diesem Fenster geöffneten Tabs bereitstehen und der Wechsel zwischen diesen Tabs somit schneller vonstatten gehen kann.

Mit Blick auf die Anzeige von Untertiteln merken die Firefox-Entwickler an, dass deren Darstellung jetzt auch in Bild-in-Bild-Fenstern möglich ist. Zum Start werden hier YouTube, Prime Video und Netflix unterstützt. Die Anzeige lässt sich direkt im eingebundenen Videoplayer aktivieren.

Ergänzend bringt das Update auf Firefox 100 noch eine stattliche Anzahl kleinerer Korrekturen und Verbesserungen. Unabhängig von alldem wird die Installation auch aufgrund der damit verbunden korrigierten Sicherheitslücken empfohlen.https://www.youtube.com/watch?v=