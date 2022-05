Offener Brief: Apple-Mitarbeiter wollen im Homeoffice bleiben

Eine Gruppe anonymer Apple-Mitarbeiter hat die kritische Sicht der Belegschaft auf die schrittweise Abkehr von der während der Coronavirus-Pandemie eingeführten Homeoffice-Beschäftigung in einem offenen Brief zu Papier gebracht. Dieser wurde in den zurückliegenden Tagen auf appletogether.org veröffentlicht und lässt sich dort auch in einer deutschen Übersetzung einsehen.

Mitarbeiter vermuten Kontrollwunsch

In ihrem Schreiben kritisieren die Mitarbeiter Apples Pläne, nach und nach wieder auf eine verpflichtende Anwesenheit im Büro zu setzen und fordern stattdessen die Beibehaltung der flexiblen Homeoffice-Beschäftigung. Der Führungsetage Apples werfen die Autoren des Briefes ein nicht nachvollziehbares Handeln vor und behaupten, dass diese mit ihrer Charakterisierung der Büroarbeit weit and der Realität vorbei preschen würde.

Das Homeoffice schließt: Apple pocht auf Präsenzpflicht

Es könne keine Rede davon sein, dass die von Apple in der Argumentation zur Büro-Rückkehr angeführten „glücklichen Zufälle“, die beim Treffen eines anderen Mitarbeitenden passieren können, regulärer Teil des Arbeitsalltages in Cupertino sind. Da fast alle Mitarbeiter in voneinander getrennten Abteilungen beschäftigt werden und oft gar keinen Zutritt zu anderen Unternehmensbereichen hätten, gäbe es so gut wie keine Möglichkeit zum spontanen Austausch.

Auch was den von Apple angeführten „kreativen Prozess“ angeht, sehen sich die Autoren deutlich besser mit der Ruhe und den Konzentrationsmöglichkeiten bedient, die die eigenen vier Wände bieten, als mit der Hektik der Großraumbüros in Apple Park.

„Warum vertraut ihr uns nicht?“

Zudem hätten die flexiblen Arbeitszeiten zu Hause dafür gesorgt, einfacher mit Kollegen in Europa und Asien ins Gespräch zu kommen, die wegen der regulären Bürozeiten oft nur schlecht erreichbar waren. Hinzu kommen die unproduktive Pendelzeit, die geringe Flexibilität die Apples Hybrides Modell vorsieht und das Gefühl, dass die Rückkehr ins Büro lediglich der Kontrolle des Personals dienen soll und nicht den kreativen Prozessen.

Der hier veröffentlichte Brief schließt mit den zwei folgenden Absätzen: