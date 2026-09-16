Nach dem Apple-Event in der vergangenen Woche dreht sich vieles um die neuen Pro-Modelle und das iPhone Duo. Dabei gerät fast in Vergessenheit, dass von Dienstag an auch neue Macs erhältlich sind.

Bereits am 25. August hat Apple neue Modelle des Mac mini und des Mac Studio vorgestellt, die aber erst in der nächsten Woche ausgeliefert werden. Wer darüber hinwegsehen kann, dass sich die Preise in der Einstiegsklasse der Rechner teils beinahe verdoppelt haben, darf sich mit dem M6 und M5 Ultra auf flotte neue Prozessoren freuen.

M6 setzt sich an die Spitze

Mittlerweile sind auch die ersten Benchmark-Ergebnisse zu Apples neuen Prozessoren aufgetaucht. Die bislang noch überschaubare Datenbasis lässt deutliche Leistungssteigerungen erkennen. Vor allem der M6 erreicht bei der Einzelkernleistung hohe Werte.

Für den M6 liegt derzeit ein Geekbench-Ergebnis eines Mac mit der Modellkennung „Mac18,5“ vor. Dabei dürfte es sich um den neuen Mac mini handeln. Der Prozessor verfügt über zwölf CPU-Kerne und wird mit einer Basisfrequenz von 4,78 GHz geführt. Beim Mac mini mit M4 sind es 4,4 GHz.

Im Single-Core-Test erreicht der M6 4.071 Punkte und liegt damit rund 24 Prozent über dem M4. In der aktuellen Geekbench-Rangliste steht der M6 damit an der Spitze, gefolgt von Geräten mit Apples A20 Pro, der auf derselben Prozessorgeneration basiert.

M5 Ultra mit mehr als 52.000 Punkten

Bei Nutzung aller Prozessorkerne erreicht der M6 22.783 Punkte. Das sind rund 48 Prozent mehr als beim Mac mini mit M4. Gegenüber dem M2 beträgt der Abstand 132 Prozent.

Auch für den M5 Ultra liegen erste Benchmark-Werte vor. Der Chip erreicht mit seinen 36 CPU-Kernen 3.774 Punkte im Single-Core-Test und bewegt sich damit ungefähr auf dem Niveau des M5 Max. Im Multi-Core-Test erreicht der M5 Ultra 52.516 Punkte.

Die Ergebnisse müssen zwar noch mit Vorsicht betrachtet werden, die ersten Zahlen deuten jedoch darauf hin, dass Apple beim M6 insbesondere die CPU-Leistung gegenüber dem M4 deutlich erhöht hat. Angesichts der deutlichen Preissteigerungen könnte dies zumindest ein kleiner Trost sein.