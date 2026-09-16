macOS 27: Der Finder schlägt jetzt Dateinamen vor

macOS 27 Golden Gate kann auf Basis des Dateiinhalts automatisch passende Dateinamen vorschlagen. Die Neuerung steht sowohl im Finder als auch in verschiedenen Mac-Programmen von Apple zur Verfügung. Ob sie tatsächlich von Nutzen ist, dürfte im Wesentlichen von der persönlichen Arbeitsweise abhängen.

Im Finder zeigt sich die neue Funktion beispielsweise dann, wenn man einen Dateinamen auswählt, um diesen zu ändern. Standardmäßig genügt hier ein Klick, um den Namen, aber nicht die Endung der Datei auszuwählen. Unter macOS 27 Golden Gate erscheint hier nach kurzer Wartezeit ein kleines Popup-Fenster mit einem oder mehreren Vorschlägen für einen passenden Dateinamen.

Anzeige kann dauern

Vermutlich ist euch die Funktion bislang noch gar nicht aufgefallen, denn die Vorschläge erscheinen nicht immer sofort. Abhängig vom verwendeten Mac und dem Inhalt der Datei kann es durchaus ein paar Sekunden dauern, bis die Vorschläge erscheinen. Wer es gewohnt ist, im Finder zügig zu arbeiten, hat den Namen bis dahin vermutlich längst selbst vergeben. macOS berücksichtigt dabei nicht nur den Inhalt der jeweiligen Datei, sondern auch die Namen anderer Dateien im gleichen Ordner. So können sich die Vorschläge auch an bereits verwendeten Bezeichnungen orientieren. Ausprobieren lässt sich die Funktion, indem man im Finder einen Dateinamen zur Bearbeitung auswählt und anschließend einige Sekunden wartet.

Die neue Finder-Funktion ist standardmäßig aktiviert. Wer die automatischen Vorschläge nicht benötigt oder sich daran stört, kann sie jedoch vollständig abschalten. Am unteren Ende der Finder-Einstellungen findet sich hierfür die zusätzliche Option „Dateinamen vorschlagen“, die sich per Mausklick deaktivieren lässt.

Auch in Apples Mac-Apps verfügbar

Die Vorschläge beschränken sich allerdings nicht auf den Finder. Sie stehen auch beim Sichern und Umbenennen von Dateien in Apple-Apps wie TextEdit, Pages und Numbers zur Verfügung. macOS wirft hier einen Blick auf den Inhalt der Dokumente und versucht, einen passenden Namen für die Datei zu ermitteln.

Die Vorschläge lassen sich anklicken und direkt übernehmen. Der Dateiname bleibt anschließend weiterhin zur Bearbeitung ausgewählt, sodass er angepasst oder vollständig durch eine eigene Bezeichnung ersetzt werden kann.