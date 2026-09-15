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Disney+ führt kuratierte Playlists für Filme und Serien ein
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Disney+ führt weltweit eine neue Playlist-Funktion ein. Damit sollen Abonnenten künftig zusammengestellte Sammlungen von Filmen und Serienepisoden fortlaufend abspielen können, ohne jeden Titel einzeln auswählen zu müssen. Die Einführung ist nach Angaben des Streamingdienstes bereits angelaufen.

Die Wiedergabelisten werden von Disney zusammengestellt und orientieren sich unter anderem an Genres, Filmreihen, Figuren oder bestimmten Stimmungen. Zum Start gibt es beispielsweise Sammlungen mit Action- und Abenteuerfilmen, romantischen Komödien und Pixar-Produktionen. Daneben soll es Playlists zu einzelnen Marken und Serien wie Mickey Mouse, Bluey oder Modern Family geben.

Auch saisonale Zusammenstellungen geplant

Ergänzend sind laut Disney auch wechselnde Playlists zu bestimmten Jahreszeiten und Anlässen vorgesehen. Als Nächstes steht hier wohl eine Auswahl für Halloween auf der Liste. Weitere thematische Zusammenstellungen sollen im Jahresverlauf folgen.

Disney Plus Playlists

Laut Disney ist die Funktion auf Nutzer ausgerichtet, die nicht nach einem bestimmten Film oder einer Serie suchen, sondern ihr Unterhaltungsprogramm ohne längere Auswahl direkt starten wollen. Das Prinzip erinnert damit ein Stück weit an klassische Fernsehsender, bietet aber mehr Möglichkeiten zur Steuerung der Wiedergabe.

Automatische Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge

Die enthaltenen Filme und Episoden werden dabei automatisch nacheinander abgespielt, ihre Reihenfolge wird dabei jedoch nach dem Zufallsprinzip bestimmt. Nutzer behalten dabei die Kontrolle über die Wiedergabe und können pausieren, Titel überspringen sowie vor- und zurückspulen.

Die neuen Playlists sollen auf der Startseite und an weiteren Stellen innerhalb von Disney+ zu finden sein. In den USA ergänzt die neue Funktion bereits vorhandene lineare Angebote. Dort stellt Disney+ unter anderem einen rund um die Uhr verfügbaren Livestream von ABC News sowie lokale Nachrichtenstreams verschiedener ABC-Sender bereit.
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