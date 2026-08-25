Apple erneuert Mac Studio: M5 Ultra mit bis zu 512 GB Arbeitsspeicher

Apple hat den Mac Studio aktualisiert und setzt dabei vollständig auf die M5-Generation. Das kompakte Desktop-System kommt wahlweise mit M5 Max oder M5 Ultra und lässt sich in der größten Ausbaustufe mit bis zu 512 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher konfigurieren. Bestellungen sind ab heute möglich, die Auslieferung beginnt am 22. September. Die 512-GB-Variante folgt Ende Oktober.

M5 Ultra mit bis zu 512 GB RAM

Der M5 Max kombiniert eine 18-Core-CPU mit einer GPU mit bis zu 40 Kernen und unterstützt maximal 128 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher. Beim M5 Ultra steigt die Ausstattung auf bis zu 36 CPU- und 80 GPU-Kerne. Apple nennt für das Spitzenmodell eine Speicherbandbreite von 1,2 TB/s die vor allem beim Ausführen lokaler KI-Anwendungen positiv auffallen dürfte.

Damit bestätigt sich zumindest teilweise, was sich bereits im Juni beim M5 Ultra abgezeichnet hatte. Damals war sogar von Tests mit 768 GB RAM die Rede. In den Verkauf schafft es diese Ausbaustufe vorerst nicht. Stattdessen endet der Konfigurator bei 512 GB.

Auch die Verzögerung passt zum Bild der vergangenen Monate. Wegen der angespannten Versorgung mit Speicherbausteinen war der neue Mac Studio bereits im Frühjahr später erwartet worden. Zwischenzeitlich waren zahlreiche Konfigurationen der Vorgänger nur schwer oder gar nicht lieferbar.

Thunderbolt-Cluster und neue Funktechnik

Thunderbolt 5 erreicht laut Apple bis zu 120 Gbit/s und kann nun auch für RDMA-Verbindungen zwischen mehreren Mac-Studio-Systemen genutzt werden. Vier Rechner sollen bei verteilter KI-Inferenz bis zu dreimal schneller arbeiten als ein einzelnes System. Damit greift Apple die Idee auf, mehrere Macs für rechenintensive Aufgaben zu koppeln. Nach dem Ende des Mac Pro rückt der Mac Studio damit deutlicher in dessen früheres Leistungssegment.

Neu sind außerdem WLAN 7 und Bluetooth 6. Die interne SSD setzt auf PCIe Gen 6 und soll bis zu doppelt so schnell arbeiten wie zuvor. Unterstützt werden bis zu acht Displays oder bis zu vier Studio Display XDR mit 5K und 120 Hz.

Der Mac Studio mit M5 Max startet bei 2.999 Euro, das Modell mit M5 Ultra bei 6.599 Euro. Apple kündigt die Rechner zusammen mit macOS 27 an, das im Herbst als kostenloses Update erscheinen soll.



