Neuer Pro-Desktop ab 22. September
Apple erneuert Mac Studio: M5 Ultra mit bis zu 512 GB Arbeitsspeicher
Apple hat den Mac Studio aktualisiert und setzt dabei vollständig auf die M5-Generation. Das kompakte Desktop-System kommt wahlweise mit M5 Max oder M5 Ultra und lässt sich in der größten Ausbaustufe mit bis zu 512 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher konfigurieren. Bestellungen sind ab heute möglich, die Auslieferung beginnt am 22. September. Die 512-GB-Variante folgt Ende Oktober.
M5 Ultra mit bis zu 512 GB RAM
Der M5 Max kombiniert eine 18-Core-CPU mit einer GPU mit bis zu 40 Kernen und unterstützt maximal 128 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher. Beim M5 Ultra steigt die Ausstattung auf bis zu 36 CPU- und 80 GPU-Kerne. Apple nennt für das Spitzenmodell eine Speicherbandbreite von 1,2 TB/s die vor allem beim Ausführen lokaler KI-Anwendungen positiv auffallen dürfte.
Damit bestätigt sich zumindest teilweise, was sich bereits im Juni beim M5 Ultra abgezeichnet hatte. Damals war sogar von Tests mit 768 GB RAM die Rede. In den Verkauf schafft es diese Ausbaustufe vorerst nicht. Stattdessen endet der Konfigurator bei 512 GB.
Auch die Verzögerung passt zum Bild der vergangenen Monate. Wegen der angespannten Versorgung mit Speicherbausteinen war der neue Mac Studio bereits im Frühjahr später erwartet worden. Zwischenzeitlich waren zahlreiche Konfigurationen der Vorgänger nur schwer oder gar nicht lieferbar.
Thunderbolt-Cluster und neue Funktechnik
Thunderbolt 5 erreicht laut Apple bis zu 120 Gbit/s und kann nun auch für RDMA-Verbindungen zwischen mehreren Mac-Studio-Systemen genutzt werden. Vier Rechner sollen bei verteilter KI-Inferenz bis zu dreimal schneller arbeiten als ein einzelnes System. Damit greift Apple die Idee auf, mehrere Macs für rechenintensive Aufgaben zu koppeln. Nach dem Ende des Mac Pro rückt der Mac Studio damit deutlicher in dessen früheres Leistungssegment.
Neu sind außerdem WLAN 7 und Bluetooth 6. Die interne SSD setzt auf PCIe Gen 6 und soll bis zu doppelt so schnell arbeiten wie zuvor. Unterstützt werden bis zu acht Displays oder bis zu vier Studio Display XDR mit 5K und 120 Hz.
Der Mac Studio mit M5 Max startet bei 2.999 Euro, das Modell mit M5 Ultra bei 6.599 Euro. Apple kündigt die Rechner zusammen mit macOS 27 an, das im Herbst als kostenloses Update erscheinen soll.
Bei mir endet der Konfigurator bei 256 GB
„512 GB Arbeitsspeicher für M5 Ultra ab Ende Oktober erhältlich“
Unter 256GB steht das 512GB ab Ende Oktober erhältlich sein werden.
In der höchsten Konfiguration zarte 20.679,00 €
Mit 512GB biste dann bei ca 25K :D
Die 512-GB-Variante folgt Ende Oktober.
Steht doch im Text
Mac Mini auch ;)
Mac Mini M6 ist auch da ;)
Der Mini ist auch neu.
512GB RAM
Aha und die kleinen Einsteiger Modelle werden aus dem Programm genommen.
Glaubt Apple die Leute haben einen Goldesel zuhause.
Außerdem soll es ja keine Speicher Chips und RAM Chips geben und wer verwendet solche Dimensionen wirklich Täglich. Totaler Quatsch und Geldschneiderei.. Die sollen lieber wieder einen vernünftigen iMac in 27-32zoll bauen der mit einer halbwegs erschwinglichen Einstiegs Konfiguration beginnt.
Es gibt auch Unternehmen, die damit ihr Geld verdienen.
Das Studio war noch nie für den Normalo gedacht. Es richtet sich an Firmen und Studios, die mit Filmtechnik, Forschungsprojekten oder Musikaufnahmen zu tun haben. Oder die Dinge programmieren.
Ich denke den Mac Studio kaufen hauptsächlich Menschen die damit Geld verdienen und nicht Heimanwendern.
Und bei Business Kunden ist das nicht so ausschlaggebend.
Mal ne Frage: lokale KI-Modelle verursachen doch sehr viele Lese-und Schreibzugriffe auf der SSD. Man vernichtet doch dann die SSD bei regelmäßiger Nutzung. Macht das Sinn, lokale Modelle auszuführen?