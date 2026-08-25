Mac mini mit M6: Apple erhöht Leistung und Einstiegspreis

Apple hat nicht nur den Mac Studio erneuert, auch der etwas günstigere Mac mini wurde neu aufgestellt und bietet sich jetzt in zwei neuen Leistungsstufen an. Das Basismodell wechselt auf den neuen M6, während die leistungsfähigere Variante mit M5 Pro ausgestattet wird. Beide Versionen lassen sich ab heute bestellen und sollen ab 22. September ausgeliefert werden.

M6 bringt mehr GPU- und KI-Leistung

Der M6 im neuen Mac mini kombiniert eine 12-Core-CPU mit einer 12-Core-GPU. Gegenüber dem M4 nennt Apple eine um bis zu 40 Prozent höhere CPU-Leistung sowie eine verdoppelte Grafikleistung. Neural Accelerators sitzen erstmals auch beim Mac mini direkt in jedem GPU-Kern. Bei KI-Aufgaben spricht Apple deshalb von einer bis zu vierfach höheren Leistung.

Die Basiskonfiguration bleibt bei 16 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher, lässt sich nun aber auf bis zu 32 GB erweitern. Die Speicherbandbreite steigt auf bis zu 170 GB/s. Für die größere Ausführung setzt Apple auf den M5 Pro mit bis zu 18 CPU- und 20 GPU-Kernen sowie maximal 64 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher. Die Bandbreite liegt hier bei 307 GB/s.

Damit bestätigt sich die im Juli skizzierte Mac-Roadmap, auch wenn dort noch M5 Pro beziehungsweise M6 als mögliche Varianten genannt wurden. Die neuen Modelle erscheinen zudem nach Monaten angespannter Verfügbarkeit. Wegen des knappen Speichers waren zahlreiche Mac-mini-Konfigurationen zeitweise kaum lieferbar.

Mehr Netzwerk, Thunderbolt bleibt getrennt

Bei den Anschlüssen unterscheiden sich beide Modelle weiterhin. Der Mac mini mit M6 besitzt drei Thunderbolt-4-Ports auf der Rückseite. Beim M5 Pro sind es drei Thunderbolt-5-Anschlüsse. Letztere können auch mehrere Mac minis zu einem Cluster verbinden, um große KI-Modelle lokal auf mehreren Systemen zu verarbeiten.

Neu sind bei beiden Varianten WLAN 7, Bluetooth 6 und 2,5-Gigabit-Ethernet. Gegen Aufpreis lässt sich weiterhin 10-Gigabit-Ethernet konfigurieren. Vorn sitzen zwei USB-C-Anschlüsse und die Kopfhörerbuchse.

Beim Preis geht es nach oben. Der Mac mini mit M6 startet bei 1.049 Euro, nachdem Apple das frühere 699-Euro-Basismodell im Mai wegen der angespannten Speichersituation gestrichen hatte. Der Mac mini mit M5 Pro beginnt bei 1.999 Euro. Beide Modelle werden mit macOS 27 ausgeliefert.



