Mehr Tempo im kleinen Gehäuse
Mac mini mit M6: Apple erhöht Leistung und Einstiegspreis
Apple hat nicht nur den Mac Studio erneuert, auch der etwas günstigere Mac mini wurde neu aufgestellt und bietet sich jetzt in zwei neuen Leistungsstufen an. Das Basismodell wechselt auf den neuen M6, während die leistungsfähigere Variante mit M5 Pro ausgestattet wird. Beide Versionen lassen sich ab heute bestellen und sollen ab 22. September ausgeliefert werden.
M6 bringt mehr GPU- und KI-Leistung
Der M6 im neuen Mac mini kombiniert eine 12-Core-CPU mit einer 12-Core-GPU. Gegenüber dem M4 nennt Apple eine um bis zu 40 Prozent höhere CPU-Leistung sowie eine verdoppelte Grafikleistung. Neural Accelerators sitzen erstmals auch beim Mac mini direkt in jedem GPU-Kern. Bei KI-Aufgaben spricht Apple deshalb von einer bis zu vierfach höheren Leistung.
Die Basiskonfiguration bleibt bei 16 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher, lässt sich nun aber auf bis zu 32 GB erweitern. Die Speicherbandbreite steigt auf bis zu 170 GB/s. Für die größere Ausführung setzt Apple auf den M5 Pro mit bis zu 18 CPU- und 20 GPU-Kernen sowie maximal 64 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher. Die Bandbreite liegt hier bei 307 GB/s.
Damit bestätigt sich die im Juli skizzierte Mac-Roadmap, auch wenn dort noch M5 Pro beziehungsweise M6 als mögliche Varianten genannt wurden. Die neuen Modelle erscheinen zudem nach Monaten angespannter Verfügbarkeit. Wegen des knappen Speichers waren zahlreiche Mac-mini-Konfigurationen zeitweise kaum lieferbar.
Mehr Netzwerk, Thunderbolt bleibt getrennt
Bei den Anschlüssen unterscheiden sich beide Modelle weiterhin. Der Mac mini mit M6 besitzt drei Thunderbolt-4-Ports auf der Rückseite. Beim M5 Pro sind es drei Thunderbolt-5-Anschlüsse. Letztere können auch mehrere Mac minis zu einem Cluster verbinden, um große KI-Modelle lokal auf mehreren Systemen zu verarbeiten.
Neu sind bei beiden Varianten WLAN 7, Bluetooth 6 und 2,5-Gigabit-Ethernet. Gegen Aufpreis lässt sich weiterhin 10-Gigabit-Ethernet konfigurieren. Vorn sitzen zwei USB-C-Anschlüsse und die Kopfhörerbuchse.
Beim Preis geht es nach oben. Der Mac mini mit M6 startet bei 1.049 Euro, nachdem Apple das frühere 699-Euro-Basismodell im Mai wegen der angespannten Speichersituation gestrichen hatte. Der Mac mini mit M5 Pro beginnt bei 1.999 Euro. Beide Modelle werden mit macOS 27 ausgeliefert.
Traurig die Preise, meinen Mac mini M4 damals am Release Tag mit Edu Preis für 579€ direkt im Store gekauft. Das wird wohl nie wieder so kommen.
Bye Bye Apple
Ich hoffe auf ein Mac Neo für einige aus der Familie. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass der nur eine Frage der Zeit ist. Vielleicht mit dem A19 Pro oder dann zeitnah nach dem A20 Pro.
Der Mac mini war der „Neo“ des Mac Lineup. Das ist aber auch dahin bei den Preisen.
Man kann sagen, es gibt keinen Einstiegs Desktop Mac mehr bei Apple.
Über 1.000€ ist schon heftig.
Tut mir leid für die Mini Käufer.
„Damit bestätigt sich die im Juli skizzierte Mac-Roadmap, auch wenn dort noch M5 Pro beziehungsweise M6 als mögliche Varianten genannt wurden.“ Kommt doch genau so oder nicht? Hat die KI zugeschlagen?
Warum stellt Apple die aktualisierten Mac bereits heute vor?
Hätte das nicht noch ein paar Tage Zeit gehabt, bis das September-Event stattfindet?
September-Event immer iPhone-Event.
Das Event ist ausschließlich für Watch und iPhone, das war immer so. Hier sind es ja auch nur Spec Bumps, da braucht es kein Event, die kamen immer nur per Newsroom Meldung. Im Gegenteil das hätte sogar noch mehr negative Reaktion auf die Preiserhöhung auf sich gezogen.
Sie haben es aber halt so gemacht.
War beim M5 doch genauso oder? Kam für iPad und MacBook Pro und dann wurde es offiziell vorgestellt
Saftige Preise und wohl ein Vorgeschmack auf die weiteren neuen Apple Produkte