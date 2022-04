Mac mini: Apple-Software deutet auf kommende neue Version

Steve Troughton-Smith sorgt für neuen Diskussionsstoff mit Blick auf die als nächstes von Apple vorgestellten Mac-Modelle. In der aktuellen Firmware-Version von Apples Studio Display finden sich dem Entwickler zufolge Hinweise auf eine bislang nicht bekannte Variante des Mac mini, die unter der Apple-internen Bezeichnung „Macmini10,1“ läuft.

The rumor mill is a little unclear as to what new Macs are imminent; for what it’s worth, there is one concrete clue: the shipping Studio Display firmware references one unaccounted-for mystery machine — a new model generation of Mac mini (“Macmini10,1”). My guess: M2, not M1 Pro

