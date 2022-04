Microsoft Office Family: 6 Nutzer für zusammen 3,67 Euro im Monat

Microsoft bietet sein Office-Paket Microsoft 365 Family aktuell für weniger als den halben Preis an. Die Familienlizenz lässt sich am heutigen Dienstag mit satten 27 Monaten Laufzeit zum Preis von 99 Euro bestellen. Offiziell verlangt Microsoft diesen Betrag für gerade mal ein Jahr Nutzungszeit.

Unterm Strich bezahlt man im Rahmen dieser Aktion gerade mal 3,67 Euro im Monat dafür, dass man mit bis zu fünf weiteren, mit eigenen Accounts ausgestatteten Nutzern die Office-Anwendungen Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Outlook auf Macs, Windows-PCs, iPads, iPhones und Android-Geräten nutzen kann. Obendrauf kann noch jeder Nutzer während der Laufzeit des Pakets bis 1 TB Cloud-Speicherplatz bei Microsoft OneDrive und die Kommunikationsplattform Microsoft Teams nutzen. Ergänzend sind umfangreiche Vorlagesammlungen, Fotos, Symbole und Schriftarten für die Verwendung in Word, Excel und PowerPoint enthalten.

Die im Rahmen solcher Sonderaktionen erhältlichen Nutzungscodes lassen sich auch zur Verlängerung bestehender Abonnements nutzen. Im Rahmen des aktuellen Angebots handelt es sich hier wieder um einen „Code per Email“, was angesichts der Tatsache, dass ihr die enthaltenen Anwendungen ohnehin per Download bezieht, deutlich vernünftiger ist, als sich eine mehr oder weniger leere Box per Postversand schicken zu lassen.

Microsoft bietet auch 365-Abos auf Monatsbasis

Ausführliche Infos zu den verschiedenen Office-Paketen und Optionen findet ihr direkt bei Microsoft. Der Softwarekonzern bietet seine 365-Pakete mit Office-Anwendungen auch zum monatlichen Abo an. Die Preise von 7 Euro für einzelne und 10 Euro für Familiennutzer sind allerdings nur dann interessant, wenn ihr die Software in der Tat nur in ganz seltenen Fällen oder für ein bestimmtes Projekt verwenden wollt. Wenn ihr nämlich unsere Rechnung oben auf die Spitze treiben wollt, lassen sich die 3,67 Euro pro Monat für das Familienpaket noch auf 61 Cent pro Monat und somit nichtmal ein Zehntel des offiziellen Microsoft-Preises reduzieren, sofern sich die maximale Anzahl von sechs Nutzern den Kauf teilen.