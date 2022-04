WWDC22: iOS 16 und macOS 13 werden am 6. Juni vorgestellt

Die Apple-Entwickler-Konferenz WWDC wird auch in diesem Jahr wieder im Juni und online stattfinden – mit Ausnahme eines eintägigen Entwickler-Treffens am Eröffnungstag in der Firmenzentrale in Cupertino.

Apple hat die Eröffnungsveranstaltung für die WWDC22 für Montag, den 6. Juni angesetzt. An diesem Tag werden wir dann einen ersten offiziellen Ausblick auf die kommenden Versionen von iOS und macOS sehen. Ebenfalls an diesem Tag können sich Apple zufolge Entwickler in der Firmenzentrale Apple Park treffen, um die Eröffnungsveranstaltung live zu verfolgen und gemeinsam verschiedene Workshop-Videos anzusehen

Die Plätze für die Teilnahme vor Ort sind stark begrenzt. Apple nennt hier noch keine Details, will aber in absehbarer Zeit weitere Informationen zu den Teilnahmemöglichkeiten nachliefern.

Im Kern war die WWDC schon immer ein Forum, um Verbindungen zu ermöglichen und eine Community aufzubauen. Aus diesem Geist heraus lädt die WWDC22 Entwickler:innen aus der ganzen Welt ein, zusammenzukommen und gemeinsam zu erforschen, wie sie ihre besten Ideen zum Leben erwecken und die Grenzen des Möglichen verschieben können. Wir lieben es, mit unseren Entwickler:innenn in Kontakt zu treten, und wir hoffen, dass alle unsere Teilnehmer:innen mit dem Gefühl nach Hause gehen, dass ihre Erfahrung sie bereichert hat.

Susan Prescott, Apple

WWDC22 wieder als Online-Veranstaltung

Apples Entwickler-Konferenz WWDC22 an sich findet dann vom 6. bis 10 Juni statt. Wie bereits in den vergangenen beiden Jahren wird Apple für die Konferenz an sich auf das in früheren Jahren beliebte Entwickler-Treffen vor Ort in Kalifornien verzichten, und den Hauptteil der Veranstaltung ausschließlich online durchführen.

Apple verspricht uns mit der WWDC22 einen Ausblick auf die kommenden Versionen von iOS, iPadOS, macOS, watchOS und tvOS. Entwickler erhalten damit verbunden vertiefte Einblicke rund um die neuen Systemfunktionen, von passenden Workshops ergänzt.

Swift Student Challenge geht in Runde 3

Die WWDC22 begleitend findet in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge auch ein Swift Student Challenge statt. Im Rahmen des Wettbewerbs sind Entwickler aus aller Welt aufgefordert, mit Apples Swift Playgrounds ein App-Projekt zu erstellen und das Ergebnis bis zum 25. April einzureichen.