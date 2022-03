Mac-Ausblick: Neue M2-Geräte und Mac mini als Pro-Version

Die nächste Version des MacBook Air sei bei Apple mit dem Codename J413 in Entwicklung und werde ebenfalls direkt auf die nächste Prozessorgeneration M2 setzen. Zudem werde Apple auch das kleine MacBook Pro mit 13 Zoll Bildschirmgröße weiter im Angebot halten. Hier sei eine Variante „J493“ mit einem M2-Prozessor in Arbeit.

So entwickelt Apple neben dem regulären Mac mini M2 (Codename J473) auch einen Mac mini mit einem Prozessor vom Typ M2 Pro an Bord. Dieser laufe bei Apple intern unter der Bezeichnung J474 und sei mit acht Performance- und vier Effizienzkernen ausgestattet, also zwei Kernen mehr als der aktuelle M1-Pro-Prozessor.

Insert

You are going to send email to