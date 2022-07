Mac: Menu Bar Controller for Sonos in Version 5.0

Die kostenpflichtige Mac-Applikation Menu Bar Controller for Sonos haben wir als kleinen Helfer für Nutzer der von Sonos angebotenen Multiroom-Soundsysteme erstmals im März 2018 vorgestellt – heute ist der Download für die Mac-Menüleiste in Version 5.0 erschienen.

Die drei Euro teure Applikation bringt mehrere neue Funktionen mit, den wir uns gleich widmen werden. Zuvor wollen wir jedoch einen Satz zum neuen Geschäftsmodell des Entwicklers Alexander Heinrich verlieren.

Geschäftsmodell „Funktions-Updates“

Dieser hat sich Gedanken dazu gemacht, wie die Applikation auch zukünftig aktiv weiterentwickelt werden kann, ohne ein Abo-Modell einsetzen zu müssen. Herausgekommen ist dabei das kostenpflichtige „Funktions-Update“, das Heinrich gegenüber ifun.de folgendermaßen zusammenfasst: Mit dem initialen Kauf der Applikation werden alle Funktionen freigeschaltet, zudem erhalten Anwender ein Jahr lang alle Updates.

Nach dem ersten Jahr gehen keine Funktionen verloren, allerdings kommen auch keine neuen mehr hinzu. Um diese wieder freizuschalten wird der Erwerb des als In-App-Kaufs verfügbaren „Funktions-Updates“ vorausgesetzt. Wer dieses für 2 Euro gekauft hat erhält alle noch nicht freigeschalteten Funktionen und wieder ein Jahr lang alle Updates. Heinrich betont: Keine der bereits freigeschalteten Funktionen gehen jemals verloren.

Neu in Version 5.0

Wer mit Version 5.0 in den Menu Bar Controller for Sonos einsteigt, der freut sich über die Integration der macOS-Kurzbefehle, die die Nutzung fast aller Aktionen per Siri möglich macht. Neu ist zudem ein Slider für den aktuellen Titel, ein Schlafenszeit-Timer, der die Musik nach Ablauf pausiert und eine Suchfunktion in den Favoriten, die bei der schnellen Auswahl von Inhalten in großen Favoriten-Sammlungen zur Hand geht.

Zur Kurzbefehl-Integration erklärt der Entwickler: