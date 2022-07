Apple Arcade: 15 Spiele werden demnächst gestrichen

Das Spiele-Blog TouchArcade fragt sich in diesem Zusammenhang zurecht auch, was mit womöglich vorhandenen Spielstandsdaten auf den genutzten Geräten passiert. Bleiben diese erhalten und können womöglich mit einer künftig dann vielleicht kostenpflichtig erhältlichen Version der App genutzt werden?

Ohne jegliche Erklärung seitens Apple verwundert und verunsichert die neu im Apple-Arcade-Bereich des App Store vorhandene Rubrik „Nur noch kurze Zeit verfügbar“ jedenfalls. Apple listet hier insgesamt 15 Spiele, die offenbar in Kürze aus dem Angebot von Apple Arcade verschwinden werden. Damit verbunden finden sich weder konkrete Informationen zu dem von Apple geplanten Termin für den Verfügbarkeitsstopp, noch wird erklärt, was genau dann beispielsweise mit Apps passiert, die bereits geladen wurden.

