Neues Leben für alte Macs: ChromeOS Flex jetzt verfügbar

Als Fallbeispiel nennt Google die Hotelkette „Nordic Choice Hotels“. Per USB-Stick und einer einseitigen Schnellstart-Anleitung hätte man über 2000 Rechner in 200 Dependancen der Hotelkette binnen 48 Stunden auf das Google-Betriebssystem umgestellt.

Zudem gibt Google an, ChromeOS Flex so gestaltet zu haben, dass eine Verlangsamung der Rechner mit fortdauernder Nutzungszeit ausgeschlossen ist.

Insert

You are going to send email to