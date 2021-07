Vorhang auf für Kawa . Die quelloffene, komplett kostenfreie Mini-App erweitert die Menüleiste um ein Sprachen-Menü, in dem ihr jeder der in den Systemeinstellungen aktiven Eingabesprachen ein eigenes Tastaturkürzel zuweisen könnt. Dieses springt dann direkt zur entsprechenden Eingabesprache und informiert mit einer kurz eingeblendeten Mitteilung im Kontrollzentrum über den vollzogenen Wechsel.

Von Ø nach Ä per Knopfdruck Mac: „Kawa“ wechselt Eingabesprache per Tastatur-Hotkey

