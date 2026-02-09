Lineár Calendar zeigt das gesamte Jahr auf einen Blick

Der aus Deutschland stammende Musiker und Entwickler Marc Menningmann hat mit seinem Lineár Calendar eine außergewöhnliche Kalender-App für den Mac im Programm. Statt Termine wie üblich in Monats- oder Wochenansichten darzustellen, zeigt die Software alle zwölf Monate des Jahres gleichzeitig auf einem Bildschirm an. Ziel des Konzepts ist es, Planungsprozesse zu erleichtern, da sich so alle wichtigen Termine des Jahres auf einen Blick erfassen lassen.

In der Hauptansicht erscheinen alle 365 Tage als zusammenhängende Darstellung, wobei Termine farblich markiert und über mehrere Tage hinweg als Balken angezeigt werden. So sollen sich vor allem auch stark ausgelastete Phasen oder freie Zeiträume schneller erkennen lassen. Detailinformationen zu einzelnen Terminen können über eine Seitenleiste eingeblendet werden, ohne dass zwischen unterschiedlichen Kalenderansichten gewechselt werden muss.

Zwei verschiedene Ansichtsvarianten

Der „Lineár Calendar“ bietet zwei Darstellungsarten: Eine Ansicht sortiert die Tage vertikal nach Wochentagen, sodass wiederkehrende Wochenmuster gut erkennbar sind. Eine zweite Variante ordnet die Tage klassisch von links her nach Kalendertagen an, wodurch sich monatliche Abläufe leichter vergleichen lassen sollen.

Die Anwendung übernimmt sämtliche Inhalte aus Apples iCloud-Kalender und bietet umfangreiche Optionen zur Anpassung und Verfeinerung der Darstellung. Grundsätzlich kann man „Lineár Calendar“ als Ergänzung zu Apples Kalender-App oder einem Menüleisten-Kalender von Drittanbietern betrachten, der sich immer dann als hilfreich erweist, wenn für umfangreichere Planungen mehr Übersicht gefragt ist. Die 365-Tage-Darstellung ist dabei besonders für große Bildschirme gedacht.

Versionen für Mac, iPhone und iPad

Begleitend zur Mac-App bietet bietet der Entwickler über den App Store auch eine Version für iPhone und iPad an. „Lineár Calendar“ lässt sich in beiden Versionen kostenlos laden. Wenn die App genügend Zuspruch findet, soll der Funktionsumfang stetig erweitert werden.