Itsyhome bringt Apple Home in die Mac-Menüleiste

Mit Itsyhome steht Mac-Nutzern eine neue Möglichkeit zur Verfügung, ihr Smart Home direkt aus der Mac-Menüleiste zu steuern. Die Anwendung richtet sich an Haushalte, die Apple Home und HomeKit-kompatible Geräte einsetzen und den Zugriff auf zentrale Funktionen vereinfachen möchten.

Statt eine eigene App oder die Home-Anwendung zu öffnen, lassen sich Lampen, Thermostate, Rollläden oder Türschlösser mit wenigen Klicks über ein dauerhaft sichtbares Menüleisten-Symbol bedienen. Voraussetzung ist macOS 14 Sonoma oder neuer.

Die App ist nativ für macOS entwickelt und verzichtet auf webbasierte Oberflächen. Itsyhome arbeitet im Hintergrund und greift auf die vorhandene HomeKit-Struktur zurück, sodass keine zusätzliche Konfiguration einzelner Geräte erforderlich ist.

Geräte-Steuerung mit klarer Übersicht

Die Anwendung bildet die in Apple Home angelegten Räume, Szenen und Geräte ab und erlaubt deren Steuerung in zusammengefasster Form. Mehrere Leuchten oder Jalousien lassen sich zu Gruppen bündeln, die sich gemeinsam schalten oder dimmen lassen. Auch teilweise abweichende Zustände werden angezeigt, etwa wenn nur ein Teil der Lampen eingeschaltet ist. Häufig genutzte Geräte oder Szenen können als Favoriten markiert und an den Anfang der Liste verschoben werden.

Für Nutzer mit mehreren Standorten unterstützt die App den Wechsel zwischen verschiedenen HomeKit-Haushalten. So bleiben etwa Hauptwohnung, Ferienhaus oder Büro sauber getrennt, während die Bedienlogik gleich bleibt. Nicht benötigte Geräte oder ganze Räume lassen sich ausblenden, ohne ihre Funktion innerhalb von Apple Home zu beeinträchtigen.

Erweiterte Funktionen für Automatisierungen

Über optionale Pro-Funktionen erweitert Itsyhome den Bedienkomfort deutlich. Einzelne Geräte, Räume oder Szenen können direkt als eigene Menüleisten-Symbole abgelegt werden. Ergänzend lassen sich globale Tastenkombinationen definieren, mit denen sich Funktionen systemweit auslösen lassen. Damit ist eine Steuerung möglich, auch wenn die App nicht im Vordergrund steht.

Für fortgeschrittene Anwender bietet Itsyhome Schnittstellen zur Automatisierung. Über spezielle App-Links lassen sich Aktionen aus Kurzbefehlen oder Tools wie Alfred und Raycast starten. Zusätzlich stehen eine Kommandozeilensteuerung sowie Webhooks zur Verfügung, um externe Skripte oder Automationsdienste einzubinden. Kameraansichten aus HomeKit können ebenfalls direkt in der Menüleiste angezeigt werden und ermöglichen so eine schnelle Kontrolle ohne App-Wechsel.

Itsyhome ist in einer kostenlosen Basisversion verfügbar. Die Pro-Variante wird einmalig erworben und schaltet die erweiterten Funktionen frei, ohne laufende Abokosten.