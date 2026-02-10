Nebula P1: Neuer Beamer mit Akku und abnehmbaren Lautsprechern

Die Anker-Tochter Soundcore hat mit dem Soundcore Nebula P1 einen weiteren neuen Beamer für das WM-Jahr im Programm. Das Gerät richtet sich auch an Nutzer, denen als Flaggschiff Nebula X1 Pro eine Nummer zu groß ist.

Das aktuelle Einführungsangebot von Soundcore kann sich sehen lassen. Man bekommt den neuen Beamer inklusive zweier abnehmbarer Lautsprecher zum Preis von 799,99 Euro im Paket mit einer kostenlosen Solix Powerbank C300 und einer aufstellbaren 100-Zoll-Leinwand des Herstellers. Achtet im Falle einer Bestellung darauf, das Häkchen bei der Gratiszugabe zu machen.

Der Soundcore Nebula P1 bietet eine Full-HD-Auflösung mit 1080p sowie eine Helligkeit von 650 ANSI-Lumen. Dadurch solle eine klare Darstellung auch bei regelmäßigem Einsatz erhalten bleiben. Die Projektionsgröße soll laut Hersteller bis zu viereinhalb Meter erreichen. Hierfür wird man natürlich einen gut abgedunkelten Raum benötigten, aber grundsätzlich haben wir über die vergangenen Jahre hinweg gesehen, dass inzwischen auch recht kompakte Geräte zu einem ansprechenden Heimkinoerlebnis verhelfen können.

Dank Akku auch mobil verwendbar

Der Nebula P1 ist laut Hersteller besonders für den mobilen Einsatz konzipiert. Das Gehäuse ist mit einem integrierten Handgriff ausgestattet und ein integrierter Akku mit einer Laufzeit von bis zu 20 Stunden soll die Nutzung auch ohne direkte Stromversorgung ermöglichen.

Die vorhandenen Funktionen wie Autofokus und eine automatische Trapezkorrektur darf man bei den besseren Geräten inzwischen zur Standardausstattung zählen. Der P1 verfügt zudem über einen beweglichen Haltearm, mit dessen Hilfe man den Projektionswinkel um bis zu 130 Grad anpassen kann.

Als Betriebssystem kommt wie bei den anderen aktuellen Modellen der Nebula-Serie Google TV zum Einsatz. Darüber kann man Streamingdienste wie Netflix, Disney+ oder Prime Video verwenden, ohne dass zusätzliche externe Geräte erforderlich sind. Ergänzen stehen Anschlüsse wir HDMI oder USB-zur Verfügung.

Abnehmbare Lautsprecher inklusive

Soundcore hebt besonders auf die Audioausstattung des neuen Nebula P1 ab. Die beiden abnehmbaren drahtlosen 20-Watt Lautsprecher lassen sich flexibel platzieren und sollen so für ein breiteres Klangbild sorgen.

Das Einführungsangebot für den neuen Beamer Soundcore Nebula P1 ist sowohl über die Webseite von Soundcore als auch über Amazon verfügbar. Bei Amazon muss man die Powerbank und die Leinwand zusätzlich in den Einkaufswagen legen. Prüft vor Kaufabschluss den angezeigten Betrag. An der Kasse sollte der Kaufpreis für diese beiden Geräte wieder abgezogen werden.