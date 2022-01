Mac-Geheimtipp: TRex erkennt Texte und QR-Codes

Noch Platz in der Mac-Menüleiste? Falls ja, dann schaut euch die gänzlich kostenfreie Mac-Anwendung TRex an. Das Open-Source-Projekt hat sich auf die Erkennung von Textinhalten spezialisiert, die sich ansonsten nur schwer beziehungsweise überhaupt nicht markieren und kopieren lassen. Dazu gehören Texte in Grafiken, in Fotos und in PDF-Dokumenten, die nicht über auswählbare Textbereiche verfügen.

Grundsätzlich ist die Funktionsweise von TRex also vergleichbar mit der von Apple in macOS 12 Monterey eingeführten Live-Text-Funktion, bietet darüber hinaus aber ein paar Besonderheiten wie etwa die Auswertung von QR-Codes und die automatische Erkennung von Web-Adressen an.

Einfach wie ein Bildschirmfoto

Der Einsatz von TRex lässt sich dabei mit dem Erstellen eines Bildschirmfotos vergleichen und kann per Mausklick oder Tastaturkürzel initiiert werden. Einmal aktiv, verwandelt TRex euren Mauszeiger in ein Fadenkreuz und erkennt nach dem Knipsen eines beliebigen Bildschirmbereiches dann den dort vorhandenen Text und kopiert diesen in die Zwischenablage.

In den Einstellungen der kleinen 2 Megabyte-Applikation könnt ihr die Erkennungssprache (neben Deutsch bieten sich hier auch Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Chinesisch an) und das in der Menüleiste angezeigte Icon festlegen. Zudem könnt ihr direkt auswählen, dass erkannte Links automatisch geöffnet werden sollen.

Neu: Spanisch, Portugiesisch und Chinesisch

Anders als Apples Systemfunktion kann TRex auch auf pausierte YouTube-Videos losgelassen werden. Die Applikation nutzt dabei von Apple bereitgestellte Systemkomponenten und funktioniert dadurch auch offline und ohne eine anliegende Internetverbindung vorauszusetzen.

Neu seit der letzten Aktualisierung vom vergangenen Mittwoch: Die Erkennungssprachen Spanisch, Portugiesisch und Chinesisch.