Mac-Geheimtipp Shottr: Tolle Bildschirmfoto-App aktualisiert

Was Shottr vielen vergleichbaren Anwendungen voraus hat: Die Mac-Applikation kann auch sogenannte „Scrolling Screenshots“ von Inhalten erstellen, die nicht mit einem Mal auf den Bildschirm passen. Also etwa von Dokumenten oder Kurznachrichten-Konversationen.

Curvy arrows: one of the lesser-known updates of v1.5.2 pic.twitter.com/k3CFtCTxPe

Schon im vergangenen Herbst haben wir euch die Mac-Applikation Shottr als kostenlose Alternative zu professionellen Screenshot-Apps wie CleanShot X ans Herz gelegt . Seit wenigen Tagen steht die Menüleisten-Anwendung nun in einer neuen Version zum Download bereit und bietet Fans des ähnlich gelagerten Konkurrenten Flameshot einen etwas aufgeräumteren Gratis-Download an.

