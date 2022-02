Gucci Ophidia: AirPods-Max-Etui für 730 Euro

Unter der Modellbezeichnung Ophidia bietet das Modelabel Gucci fashionverliebten Anwendern nun eine in Italien produzierte Tragetasche für Apples Premium-Kopfhörer, die offiziell 612,70 Euro teuren AirPods Max an. Das unter den „Accessoires für Damen“ gelistete Täschchen mit Lederdetails und einem Futter aus Neopren und Viskose wird als exklusives Online-Objekt für 730 Euro verkauft und kostet damit „nur“ 120 Euro mehr als Apples Preisempfehlung für die AirPods Max.

