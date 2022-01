macOS-Tipp: Standard-Speicherort für Bildschirmfotos ändern

Wer den Screenshot hier nicht umgehend bearbeiten möchte, der wartet entweder 3 Sekunden bis das Vorschaubild verschwindet oder schiebt dieses aktiv nach rechts aus dem Bild. Spätestens jetzt landet der neue Screenshot als Bilddatei in Standard-Speicherort, was nach der regulären Installation von macOS Monterey der Schreibtisch bzw. das Desktop-Verzeichnis ist.

Wer Apples Bildschirmfoto.app beziehungsweise einen der bekannten Tastatur-Kurzbefehle wie etwa Command+Shift+3 oder Command+Shift+4 nutzt um neue Screenshots zu erstellen, bekommt von Apples Betriebssystem nach dem Auslösen zuerst eine Miniatur-Vorschau am unteren rechten Bildschirmrand eingeblendet. Diese kann dann per Mausklick vergrößert und am Mac mit Anmerkungen versehen werden, lässt sich aber auch auf Mobilgeräten bearbeiten, die sich in der Nähe des eigenen Rechners befinden – ifun.de berichtete:

