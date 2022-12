Mac: DeepL-Übersetzer jetzt in Version 4.0 verfügbar

Das Online-Übersetzungstool DeepL gehört wie der Chatbot ChatGPT und die zahlreichen KI-Bildgeneratoren, die auf Basis von Stable Diffusion seit mehreren Wochen Köpfe verdrehen, zur Klasse der KI-basierten Angebote, die nach Millionen von Trainingsdurchgängen inzwischen nahezu durchgängig verblüffend gute Ergebnisse abliefern.

Version 4.0 beherrscht 29 Sprachen

Wie viele vergleichbare Angebote stützt sich der in seiner Basisversion komplett kostenfreie Übersetzungsdienst DeepL auf neuronale Netze und ist dank diesen in der Lage flüssig zwischen nunmehr 29 Sprachen hin und her zu übersetzen. Dabei punktet der Dienst auch bei komplexen Texten mit natürlich klingenden Ergebnisse und der Möglichkeit einzelne Stellen schnell manuell korrigieren bzw. durch alternative Wortvorschläge verbessern zu können.

DeepL lässt sich online auf der Webseite deepl.com/de/translator nutzen, kann auf dem Mac aber auch mit Hilfe der kostenfreien DeepL-App ausgeführt werden. Diese reagiert auf einen Tastatur-Kurzbefehl und kann markierte Texte so umgehend übersetzen.

Anders als bei den kostenpflichtigen Tarifen des Online-Übersetzers müsst ihr allerdings damit rechnen, dass die von euch übersetzen Texte zum Trainieren der neuronale Netze eingesetzt werden. Wer damit leben kann und nicht unbedingt auf die Übersetzung von Dokumenten angewiesen ist, der findet in der kostenfreien Mac-App bereits einen sehr brauchbaren Alltagshelfer.



Dieser steht jetzt in Version 4.0 zum Download zur Verfügung. Ein Update das den heute veröffentlichten Jahresrückblick der DeepL-Macher flankiert. Diese geht noch mal auf die jüngsten Sprach-Neuzugänge Türkisch, Indonesisch und Ukrainisch ein, erinnert an die beiden Browser-Erweiterungen DeepL für Chrome und DeepL für Microsoft Edge und verweist auf die Möglichkeit eigene Glossare mit der Glossar-Funktion zu nutzen, um bestimmte Übersetzung zu vereinheitlichen und mit diesen so auch im Team oder unternehmensweit identisch zu verfahren.

DeepL für Mac wartet hier auf euren Download.