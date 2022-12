Intelligente Konversationen: MenuGPT bringt ChatGPT auf den Mac

Seit dem Monatswechsel bietet das Online-Portal OpenAI den auf natürliche Konversationen spezialisierten Chatbot ChatGPT an . Dieser versteht sich aktuell zwar ausschließlich auf englischsprachige Gespräche, glänzt in diesen aber mit einem hervorragendem Sprachverständnis, schnellen Antworten auf spezifische Fragen und einer einfachen Benutzeroberfläche.

