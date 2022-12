„Pop Around the Clock“: Viele Konzert-Downloads zu Silvester

Das musikalische Angebot des Kultursenders 3sat hat Tradition und ergänzt zu Silvester das „Dinner for One“, das von zahlreichen Dritten ausgestrahlt wird.

Statt auf einen schon etwas angestaubten Sketch setzt der 3sat Thementag „Pop Around the Clock“ auf die Ausstrahlung zahlreicher Pop-Konzerte, die über die Mediathek des Senders auch zum Download angeboten werden.

Samstagfrüh ab 5:45 Uhr

In diesem Jahr startet „Pop Around the Clock“ am Samstag, 31. Dezember 2022 in aller Frühe bereits um 5:45 Uhr. Ab dann laufen kontinuierlich zahlreiche Livekonzert-Mitschnitte deutscher unter internationaler Interpreten.

In diesem Jahr sind unter anderem Auftritte von a-ha, Bruce Springsteen, Herbert Grönemeyer, Oasis, Peter Gabriel, Rolling Stones, Sarah Connor, Sigrid und Von wegen Lisbeth mit von der Partie.

Einige Mitschnitte kommen dabei auch vom Sender selbst, etwa aus der 3sat-Reihe „Pop Around @ Bauhaus“. Die Konzerte, die sich bis einschließlich 31. Dezember 2023 in der 3sat-Mediathek aufrufen und abspielen lassen, können mit wenigen Mausklicks auch im persönlichen Archiv gesichert werden.

Per MediathekView zum Download

Hier könnt ihr entweder auf den Mediatheken-Downloader MediathekView setzen, der ausgewählte Auftritte automatisiert aus dem Netz laden kann, oder besucht das Online-Portal mediathekviewweb.de der selben Entwickler.

Dort bietet euch die Weboberfläche nach Eingabe des Suchbegriffs „Pop Around the Clock“ nicht nur die Möglichkeit die angezeigten Treffer direkt abzuspielen, sondern bietet die Downloads auch in unterschiedlichen Qualitätsstufen an.

Prüft dabei die Verfügbarkeiten in der 3sat-Mediathek. So gibt es Konzerte die dieses Silvester neu starten und ein Jahr hindurch verfügbar sein werden und andere, die im letzten Jahr eingestellt wurden und sich zum Jahreswechsel wieder auf der Mediathek verabschieden werden.