Bluetooth-Mäuse wecken den Mac aus dem Ruhezustand

Das mit den Desktop-Macs und dem Ruhezustand ist so eine Sache. Nicht nur, weil sich bei aktuellen Mac-Modellen nicht mehr auf Anhieb erkennen lässt, ob diese tatsächlich schlafen – Apple hat die pulsierende LED abgeschafft – auch laufen gleichermaßen Berichte von Anwendern ein, deren Bildschirme sich ohne ihr zutun automatisch aktivieren, während andere Displays nach dem Ruhezustand gar nicht mehr angehen wollen. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass sich nach dem Ruhezustand ganz gerne mal die Position und Größe der geöffneten Fenster verändert hat – darüber haben wir erst kürzlich berichtet.

Wir haben zwar keine pauschale Lösung für all die angesprochenen Probleme, können aber mit Blick auf die immer wieder erwachenden Mac-Bildschirme einen Lösungsansatz zur Diskussion stellen. So muss die Ursache hierfür nicht zwingend an macOS liegen, sondern kann von einer Bluetooth-Maus herrühren, die warum auch immer, immer mal wieder den Mac anfunkt anstatt zu schlafen.

Maus ganz ausschalten hilft

Prädestiniert sind hier natürlich die Maus-Modelle von Drittanbietern, insbesondere ist hier Logitech zu nennen. Wenn ihr von dem Fehler betroffen seid, dass der Bildschirm im Ruhezustand immer wieder mal kurz angeht, kann das Ausschalten der Maus über deren Hardware-Schalter (meist an der Unterseite) Abhilfe schaffen. Das ist natürlich keine Ideallösung, aber seht es positiv, denn damit verbunden verlängert sich auch die Zeit, nach der die Maus das nächste Mal ans Ladegerät muss. Als Workaround ohne Ausschalten wäre es alternativ auch möglich, die Maus (sofern vorhanden) statt über Bluetooth mit einem Unifying-USB-Empfänger zu verwenden.

macOS Monterey selbst war zumindest zu Beginn in Sachen Bluetooth allerdings auch nicht optimal aufgestellt. So kam es anfangs selbst in Verbindung mit Original-Zubehör wie der Magic Mouse oder der Bluetooth-Tastatur von Apple dazu, dass der Akku von Apple-Notebooks über Nacht leergezogen wurde. Apple hat dieses Problem allerdings mit macOS 12.2.1 im Februar behoben.