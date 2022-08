tolino epos 3: Kindle-Konkurrenz mit neuem Modell

Der Bildschirm des epos 3 verfügt über eine Auflösung von 1.440 x 1.920 Pixeln, was auf die 8 Zoll Größe gesehen einen Wert von 300 Pixeln pro Inch ergibt. Bei der Anzeige unterstützt der E-Ink-Bildschirm vom Typ Carta 1.200 bis zu 16 Graustufen. Dank seiner Zertifizierung nach IPX8 lässt sich der epos 3 auch in der Badewanne benutzen. Die wasserabweisende Beschichtung soll das Gerät bis zu 60 Minuten lang in maximal zwei Meter tiefem Süßwasser schützen.

tolino erweitert seine Auswahl an Geräten für E-Book-Freunde, die eine Alternative zu den Kindle-Readern von Amazon suchen. Der Zusammenschluss führender deutscher Buchhändler bringt mit dem epos 3 ein neues Modell in seiner Premium-Reihe auf den Markt.

