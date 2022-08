Preis versiebenfacht: Pixelmator Photo wechselt zum Abo-Modell

Die Pixelmator-Verantwortlichen argumentieren in ihrem Blog für das Abo-Modell und führen die bekannten Vorteile an. Unter anderem sollen Abo-Kunden bald auch den Zugriff auf eine Mac-Ausgabe von Pixelmator Photo haben.

Pixelmator Photo wurde bislang zum Einmalpreis von 7,99 Euro im App Store angeboten – damit ist nun Schluss. Wie die Macher in einem jetzt veröffentlichten Blogeintrag angekündigt haben, wird die App zum Abo-Modell wechseln, kann zukünftig kostenlos geladen und ausprobiert werden und veranschlagt dann monatliche kosten von 5,49 Euro beziehungsweise jährliche Gebühren in Höhe von 26,99 Euro.

