Mac Studio: Das fehlende Pulsieren der Statusleuchte

Aber auch unabhängig davon, ob man sich durch die im Ruhezustand nun dauerhaft und vergleichsweise hell leuchtende LED an der Front des Mac Studio gestört fühlt, darf man hinterfragen, warum Apple auf diese eigentlich grandiose erweiterte Statusanzeige verzichtet. Ein Blick aus dem Augenwinkel auf den Rechner hat zuvor stets genügt, um zu erkennen, ob sich der Computer im Ruhezustand befindet oder aktiv ist. Wer sich nun einen neuen Mac auf den Schreibtisch stellt, muss sich erstmal daran gewöhnen, dass der Rechner auch im Ruhezustand so aussieht, als wäre er noch an.

