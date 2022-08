Mac-Problem: Fenster nach Ruhezustand verschoben und kleiner

Wenn ihr einen Mac mit angeschlossenem externen Monitor betreibt, bei dem sich die Programmfenster nach dem Erwachen aus dem Ruhezustand teils an einer anderen Position befinden oder in der Größe verändert wurden, seid ihr nicht allein. Apple ist nun schon seit mehreren Versionen von macOS nicht in der Lage, diesen Fehler zu beheben. Teils wurde das Problem bereits im vergangenen Jahr und unter macOS Big Sur gemeldet.

Besonders häufig tritt der Fehler im Zusammenhang mit Adobe-Anwendungen auf, was zunächst auch viele Nutzer dazu verleitet hat, die Ursache für das Fehlverhalten bei Adobe zu suchen. Generell sind in der Regel nicht alle, sondern nur ein Teil der geöffneten Programme betroffen, darunter neben Adobe-Programmen wie Photoshop und Illustrator beispielsweise auch Google Chrome. In den meisten Fällen werden deren Programmfenster verkleinert und um etwa ein Fünftel der Bildschirmhöhe nach unten verschoben dargestellt.

Die Tatsache, dass Apple-Programm wie Safari und Mail nach dem Beenden des Ruhezustands in der Regel fehlerfrei in ihrer vorherigen Position angezeigt werden, während andere Programme wie die oben genannten regelmäßig betroffen sind, erweckt irrtümlicherweise den Eindruck, dass deren Entwickler und nicht Apple sich auf Fehlersuche begeben müssen. Doch sind auch Apple-Anwendungen nicht vor dem genannten Fehlverhalten gefeit, die Apple-Music-App auf dem Mac beispielsweise meldest sich nach dem Erwachen aus dem Ruhezustand regelmäßig ebenfalls mit einem kleineren Anwendungsfenster zurück.

Auch eine spezielle Hardware-Konstellation lässt sich als Ursache ausschließen – mit Ausnahme der Tatsache, dass wir bislang nur Fehlerberichte von Besitzern von Macs mit Apple-Prozessoren gesehen haben. Hersteller und Typ des externen Bildschirms scheinen dagegen keine Rolle zu spielen und zum Ärgernis treuer Apple-Kunden lässt sich der Fehler selbst im Zusammenspiel zwischen dem neuen Mac Studio und Apples Studio Display reproduzieren.

Apple wurde inzwischen bereits mehrfach über dieses Fehlverhalten informiert, konnte den Fehler bislang aber weder beheben, noch wollte sich der Hersteller dazu äußern.