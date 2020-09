Mac: Bessere Maus-Navigation mit Vor- und Zurück-Taste

Die quelloffene Mac-Applikation SensibleSideButtons richtet sich an Anwender, die eine zusätzliche Maus mit ihrem Mac verbunden haben, die allerdings nicht von Apple, sondern von einem Drittanbieter istund über gesonderte Vor- und Zurück-Tasten verfügt.

SensibleSideButtons verwandelt diese dann bei Bedarf in eine virtuelle Drei-Finger-Wischgeste und sorgt so dafür, dass die Navigationsfunktionen der Maus nicht nur im Browser und in vereinzelten Apple-Anwendungen funktionieren, sondern zusätzlich auch in all jenen Anwendungen eingesetzt werden können, die zwar Wischgesten aber üblicherweise nicht die Maustasten unterstützen.

Die kostenfreie Mac-Anwendungkann zusätzlich zu bereits installierten Maustreibern genutzt werden und lässt sich, sobald benötigt, direkt in der Mac-Menüleiste aktivieren.Zusätzliche Einstellung müssen, beziehungsweise können nicht vorgenommen werden. Entweder ist SensibleSideButtons aktiv und überschreibt damit die gewohnten Funktionen der Tasten oder ist inaktiv und stört dann auch nicht weiter.

Wer will kann das Menüleisten-Symbol ausblenden und die beiden Tasten vertauschen, eine Umkonfiguration des standardmäßig gesetzten Tastatur-Kurzbefehls (Command+E) ist leider nicht möglich.

Navigiert überall: SensibleSideButtons im Video

SensibleSideButtons lässt sich vom Code-Portal GitHub aus dem Netz laden und besteht nach dem ersten Start darauf, dass ihr der Anwendung entsprechende Rechte in den Systemsteuerung einräumt. Hier muss im Bereich Sicherheit > Datenschutz > Bedienungshilfen das obligatorische Häkchen gesetzt werden, ehe sich die Menüleisten-App in vollem Umfang nutzen lässt.

Nach Angaben des Macher stellt die App damit eine ähnliche Funktion zur Verfügung wie von der 75 Euro teuren Logitech MX Master-Maus angeboten.