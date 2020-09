Nächsten Dienstag: Apple Event am 15. September

Apple hat mit dem Versand von Presseeinladungen für ein Medien-Event am 15. September begonnen und bittet ausgewählte Journalisten und interessierte Verbraucher um die virtuelle Teilnahme.

In genau sieben Tagen dürften in Apples neuem Hauptquartier, Apple Park, dann unter anderem die neuen iPhones vorgestellt werden.

Die Veranstaltung wird unter der untypischen Überschrift „Apple Event“ angekündigt – üblicherweise setzt Apple hier auf kurze Phrasen wie „Spring Forward“, „See you on the 7th“, „Let’s Meet At Our Place“ oder „Gather Round“ – wird am dritten Dienstag im September stattfinden und wahrscheinlich eine ganze Reihe noch offener Fragen zur Apple Watch, zum iPad und zum iPhone 12 klären.

Auf Apples offizieller Event-Seite könnt ihr die Einladung einsehen und eurem Kalender hinzufügen. Hier der Direkt-Link zur .ics-Datei.