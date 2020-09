Vodafone: Gigabit-Tarif „CableMax 1000“ kurzfristig erneut verfügbar

„Nur für kurze Zeit“ wiederholt Vodafone heute die Aktion, die erstmal Mitte Februar angeboten und bereits damals als „günstigstes Gigabit-Angebot aller Zeiten“ beworben wurde.

Erneut bietet der Düsseldorfer Netzbetreiber mit dem CableMax 1000 jetzt einen begrenzt buchbaren Gigabit-Tarif für 40 Euro im Monat an. Initial wurde das Special erstmals zum Abschluss der Eingliederung von Unitymedia offeriert.

Der neue Tarif erreicht nach Informationen des Netzbetreibers zwar nicht alle Anwender in Deutschland, kommt für immerhin 17 Millionen Kunden – also 40 Prozent aller Haushalte – aber immerhin in Frage. Bis 2022, so die aktuelle Prognose, sollen in Deutschland 25 Millionen Vodafone Gigabit-Anschlüsse entstehen.

Der Aktionstarif GigaCable Max bietet neben einer Internet-Flatrate mit möglichen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s ebenfalls die obligatorische Sprachtelefonie-Flatrate ins deutsche Festnetz. Dabei erhöht sich die Grundgebühr nicht im Laufe des Vertragszeitraums – der Kunde zahlt vom ersten bis zum letzten Vertragsmonat dauerhaft nur 39,99 Euro monatlich.

Diesmal nicht für Bestandskunden

Einziger Haken: Das Angebot ist begrenzt bis zum 1. November und im Gegensatz zur Februar-Aktion diesmal offenbar nur für Neukunden buchbar.

Anfang des Jahres hatte Vodafone noch betont, dass der besondere Tarif aus Dank auch den vielen Millionen Bestandskunden offen stünde, die damit besonders günstig auf den Gigabit-Zug aufspringen und diesen für die dauerhafte Nutzung zu den gleichen Konditionen wie Neukunden buchen konnten. Selbst Kunden mit bestehenden Kabel- oder DSL-Anschlüssen konnten damals in die neuen Tarif wechseln – und dort mit bis zu 1 Gigabit Geschwindigkeit surfen.

Der GigaCable Max ist deutschlandweit im gesamten Kabel-Verbreitungsgebiet buchbar und besitzt laut Produktinformationsblatt (PDF) eine normalerweise zur Verfügung stehende Download-Geschwindigkeit von 850 Mbit/s, mindestens aber 600 Mbit/s.