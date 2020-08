Mac: Ausnahme-Bildschirmschoner Aerial jetzt in Version 2.0

Der kostenfreie Mac-Bildschirmschoner Aerial ist nicht zu vergleichen mit Alternativen wie Padbury oder dem farbenfrohen Brooklyn, sondern spielt in einer ganz anderen Liga.

Das Open-Source-Projekt bietet als einziges den direkten Zugriff auf die von Apple exklusiv für Apple TV produzierten Bildschirmschoner-Videos auch auf dem Mac an.

Zur Erinnerung: Die Verfügbarkeit der neuen Aerial-Bildschirmschoner in tvOS 12 führte Apple im Juni 2018 als eines der Highlights des neuen Apple TV-Betriebssystems an.

Das Aerial-Projekt überführte die Videos auf den Mac, unterstützt die Anzeige der von Apple bereitgestellten 4K-Videos und beinhaltet alle auch auf dem Apple TV verfügbaren Aufnahmen.

Seit dem vergangenen Jahr kann sich der Aerial-Bildschirmschoner zudem selbstständig aktualisieren, spricht auch Deutsch (was die Info-Texte der Aufnahmeorte angeht), kann zufällige Videos mit der rechten Pfeiltaste überspringen und Favoriten schnell auswählen.

Neu in Version 2.0

Neu im jetzt erhältlichen Update ist die Benutzeroberfläche der App, die von Grund auf überarbeitet wurde und die Auswahl favorisierter Clips nun deutlich vereinfacht – eine große Live-Vorschau des ausgewählten Clips inklusive.

Zudem führt das Update erstmals Community-Videos ein. Version 2.0 enthält 20 neue Clips die nicht von Apple stammen. Mehr Abwechslung, gleichzeitig aber auch eine Abkehr vom bisherigen Konzept.

Eine verbesserte Cache-Option soll verhindern, dass eure Festplatte mit neuen Clips zugemüllt wird und kümmert sich selbstständig um das Bereinigen alter Inhalte.

Aerial ist in Swift geschrieben, was Mac OS X Mavericks 10.9 oder höher erfordert. Für die volle Kompatibilität wird mindestens Mac OS X Sierra 10.12 vorausgesetzt. Der Download wartet hier auf euch.

Unserer Meinung nach besonders sehenswert: Die in Zusammenarbeit mit dem International Space Station National Lab angefertigten Weltraumaufnahmen. Die Videosequenzen, die von NASA-Astronauten aus dem All aufgenommen wurden, stehen dabei in Auflösungen bis zu in 4K-HEVC zur Verfügung. Wie auf dem Apple TV zeigt auch die Aerial-App die Aufnahmeorte an.