Synology DS1520+: Neues 5-Bay-NAS startet in den Markt

Nach dem Launch der Synology DS920+ Anfang Juli – warum wir dieses Modell empfehlen würden haben wir hier notiert – und der kleinen aber ebenfalls kraftvollen Synology DS220+ hat der NAS-Anbieter heute ein neues 5-Bay-Modell offiziell vorgestellt, die DS1520+.

Synology bewirbt die DS1520+ als „vielseitige und skalierbare Lösung für Ihre eigene private Cloud und ideal zur Datensicherung und zum Organisieren von Multimedia-Bibliotheken“.

Das 2-Bay-Modell bietet eine Bruttokapazität von bis zu 240 TB (15 x 16-TB-Laufwerke mit der Expansionseinheiten Synology DX517) an und richtet sich an Anwender, die Backups ihrer Rechner speichern, die eigene Mediensammlung verwalten und die Video-Streams ihrer Überwachungskameras sichern wollen.

Das Modell bietet dazu alle Funktionen des DSM-Betriebssystems wie Datenfreigabe, Videoübertragung und Fotoindizierung sowie zahlreiche Optionen zum Schutz und zur Wiederherstellung von Daten an.

Die DS220+ besitzt 4 x 1 GbE RJ-45 Ports, 2 x USB 3.0 Buchsen und 2 x eSATA 1GbE-Ports und bietet im Vergleich mit der Synology DS1019 um 126 % schnellere Website-Reaktionsgeschwindigkeiten sowie einen Geschwindigkeitszuwachs von 16% bei Rechenaufgaben.

Kurz zur Einordnung des Modells: Synologys Netzwerkspeicher setzen auf eine einfache Nomenklatur, die dabei hilft neue Geräte schnell zu klassifizieren. Während die ersten beiden Buchstaben über den Typen informieren (DS steht für die DiskStation, also die klassischen Netzwerkspeicher, RS steht für RackStation, größere Komponenten, die in Serverschränke gesteckt werden) geben die darauf folgenden Zahlen an, wie viele Festplatten die jeweilige Maschine (inklusive Expansionseinheiten) aufnehmen kann.

Die nun folgenden Zahlen informieren über das Jahr der Markteinführung. Ein zusätzliches „+“ im Namen macht darauf aufmerksam, dass es sich um ein High-End-Modell mit vergleichsweise starkem Prozessor handelt.

DS1520+ auf einen Blick