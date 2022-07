Mac-Apps: Viele neue Funktionen für Raycast, TopDrop und Pause

Die Pause-Applikation kennt ihr von unserer ersten Berücksichtigung Ende Dezember . Der Download ruft euch in regelmäßigen Abständen kurz in Erinnerung, eine kleine Rechnerpause einzulegen und so die Augen zu entspannen und sich ein paar Schritte vom Schreibtisch zu entfernen.

Neu in der jetzt verfügbaren Version 1.2 sind bessere Wahlmöglichkeiten für das direkte Verschieben von Dateien in ausgewählte Ordner. Hier lassen sich mehrere Anlegen, die im sogenannten Action-Menü als schwebende Ziele auftauchen.

Die TopDrop-Applikation nutzt die Bildschirmaussparung der aktuellen MacBook-Modelle, den sogenannten Notch, als Ablagefeld für Dateien, die sich so schnell an AirDrop-Empfänger, Verzeichnisse und andere Ziele senden lassen.

Was sich, vom Start ausgewählter Anwendungen einmal abgesehen, mit Raycast alles anstellen lässt, haben wir in diesem Eintrag beschrieben .

Ein komplett neuer Satz an Programm-Symbolen lassen die App, die sich ohne zusätzliche Team-Funktion vollständig ohne Bezahlung einsetzen lässt, deutlich frischer wirken. Ein kleiner Kompaktmodus reduziert den Platzbedarf auf kleinen Bildschirm. Zudem besitzt Raycast in der jüngsten Ausgabe nun ein neues App-Icon.

