Kleine Helfer: Die kostenfreien Mac-Apps „Pause“ und „AccessMenu“

Hier könnt ihr dann mit zwei Mausklicks in häufig genutzte Ordner springen und spart euch den beschwerlichen Weg über den Finder. Neu in Version 1.1.2 der für macOS Monterey optimierten Applikation: Die Größe der Icons lässt sich konfigurieren, Unterordner lassen sich eingerückt darstellen.

Hier bleibt sich Pause allerdings treu und verfolgt noch immer das selbst gesetzte Ziel, euch in regelmäßigen Intervallen eindringlich an das Einlegen kurzer Rechner-Pausen zu erinnern. In den Einstellungen der App könnt ihr festlegen, nach welchen Zeitintervallen sich Pause mit einer bildschirmfüllenden Meldung bemerkbar machen und wie lange die Pause dann andauern soll.

Die von Harshil Shah entwickelte Mini-Anwendung Pause hat ihren Sprung in den Mac App Store hinter sich und muss in Ausgabe 2 nun nicht mehr auf der Entwickler-Seite geladen werden, sondern kommt mit automatischen Updates direkt aus Apples Software-Kaufhaus auf euren Mac.

Insert

You are going to send email to